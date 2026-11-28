Gattuso: “Sognavo l’Olimpico pieno, ora dovremo gestire 50mila persone. Giusto che i tifosi vengano ad applaudire Sarri”

28/11/2026 | 20:31:16

Le parole di Gennaro Gattuso a Dazn: “Dobbiamo essere bravi ora a gestire uno stadio di cinquantamila persone. Ancora non lo abbiamo avuto e sono curioso di vedere questo aspetto. Poi mi conoscete, nelle partite importanti si parla poco. Si sdrammatizza un po’, proverò a farli sorridere e a non farli pensare. Sappiamo bene cosa ci giochiamo, ora pensiamo all’Atalanta. A Roma da due mesi mi fanno le stesse domande, non sono abituato in questo modo. È una partita come le altre, è vero è un derby ma in palio ci sono sempre tre punti, non ci danno un bonus. È una sfida importante, sono curioso di vedere in queste due partite come gestiamo lOlimpico pieno, che è una cosa che sognavo dall’inizio. E’ giusto che i tifosi vengano ad applaudire Sarri”.

foto x lazio