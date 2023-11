Gattuso si sfoga dopo il pareggio di Strasburgo: “Avrei preferito perdere 4-0”

In una conferenza stampa carica di emozioni, Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, ha espresso la sua frustrazione dopo il pareggio contro lo Strasburgo rimediato in campionato, definendo il secondo tempo della sua squadra un “disastro”. Il tecnico italiano, noto per la sua passione e impegno sul campo, non ha risparmiato critiche nei confronti della prestazione della squadra.

Le sue parole: “Il nostro secondo tempo è stato un disastro! Sono molto arrabbiato: avrei preferito perdere 4-0 e giocare a pallone. È stato il peggior tempo da quando sono arrivato: la squadra è stata pessima, anche se me ne assumo la responsabilità”.

La durezza delle sue parole riflette il suo desiderio di vedere un gioco più coeso e di alta qualità da parte della sua squadra. Gattuso ha sottolineato che la colpa è da attribuire a tutti, indicando che la squadra nel complesso ha deluso le aspettative. Questo sfogo pubblico suggerisce che l’allenatore sta cercando di trasmettere un forte messaggio ai suoi giocatori, sperando che questo momento di critica porti a una reazione positiva nel futuro.

Foto: Instagram Gattuso