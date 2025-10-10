Gattuso: “Si respira un’aria positiva in gruppo. Dobbiamo imparare ad annusare il pericolo”

10/10/2025 | 19:49:34

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Estonia.

Queste le sue parole: “Devo ringraziare questi ragazzi, c’è un’aria che mi piace ma anche voglia e intensità. Dobbiamo imparare ad annusare il pericolo, ci piace anche stare nella metà campo avversaria. Sono molto contento di quello che sto vedendo. I ragazzi stanno bene insieme, è quasi un peccato si debba giocare domani… Ci dobbiamo confermare, vi posso assicurare che vedo un bell’ambiente e grandi allenamenti”.

Su Raspadori dal primo minuto l’allenatore ha detto: “Sì. I giocatori devono sempre farsi trovare pronti coi cinque cambi e devono dare il massimo per dare una mano“. Gattuso ha elogiato la Serie A: “Credo sia difficilissima. Ho lavorato all’estero, a livello tattico è molto complesso. Ecco perché chi allena da noi è molto preparato, bisogna saperne per allenare in Italia“.

Foto: Instagram personale