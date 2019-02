Gattuso: “Serve fame da Champions. Calhanoglu? Criticato ingiustamente. Su Biglia…”

Queste le parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, a microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: “Siamo stati bravi ad esprimere un buon calcio. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dei centrocampisti nel primo tempo che si abbassavano per far partire l’azione: non riuscivamo a prendere campo, ma per il resto la squadra si è comportata bene, come sta facendo da tempo. Ora ci vuole voglia di migliorare, di fare gruppo. Dobbiamo essere bravi a mettere al primo posto la squadra. Dobbiamo avere fame e voglia in questi mesi per restare al quarto posto. Sono tanti anni che siamo fuori dalla lotta per la Champions League, dobbiamo arrivare a giocarci qualcosa di importante. Calhanoglu? Mi aspetto molto di più in fase di qualità, ha balistica e deve fare meglio. Però se guardiamo i chilometri che macina, la qualità che dà e ciò che fa… A volte viene criticato anche ingiustamente, forse anche perché ha abituato bene i tifosi lo scorso anno. Biglia? Sarà un problema (ride ndr). Godiamoci il momento, adesso non mi creo grattacapi. Bakayoko è un regista atipico, è cresciuto molto dall’inizio della stagione ad oggi”.

Foto: Twitter ufficiale Milan