Nazionale, Gattuso: “Sento le pressioni, ma non ho tempo di emozionarmi”

04/09/2025 | 19:39:45

Alla vigilia della sfida tra Italia ed Estonia, il ct Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sull’aspetto umano, tattico e professionale devo fare i complimenti alla squadra. Non potevo immaginare di meglio. Non ho tempo di emozionarmi perché ci sono tante pressioni. Forse domani un po’ di emozione arriverà al fischio dell’arbitro, ma sono molto concentrato su quello che dobbiamo fare: è un compito difficilissimo, ma ce la metteremo tutta”.

Foto: Instagram Spalato