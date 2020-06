Gattuso: “Senso d’appartenenza e rispetto, raccogli tutto ciò che semini. Champions? Non molliamo”

Queste le parole di Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni Rai dopo il trionfo in Coppa Italia: “A me il calcio ha dato più di quanto ho dato io. Quando succede quello che è successo a me non va bene, ma lo digerisci. Io faccio questo lavoro con grande passione, mi ha dato tanto e so che non posso mollare di una virgola. La nostra forza è il senso d’appartenenza? Sì, chi fa questo lavoro deve avere rispetto per questo lavoro. E’ per tale motivo che tante volte mi arrabbio. Io voglio vedere chi ci mette passione perché io ho sempre fatto così. Dai miei calciatori voglio senso d’appartenenza, rispetto e quando si lavora lo si fa con grande serenità. Quando fai le cose bene, raccogli tutto ciò che semini. Quarto posto in campionato? Abbiamo il dovere di fare queste ultime partite con rispetto. Non possiamo pensare di mollare dopo aver portato a casa solo il primo obiettivo. Abbiamo il dovere di provarci, abbiamo parecchi punti di distacco, ma ce la giochiamo”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli