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Gattuso: “Se guarderò Inter-Como? No, farò due chiacchiere con mia moglie”

08/11/2026 | 16:21:11

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Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata con il Napoli. Queste le sue parole:
“Se l’aver visto la delusione per il pareggio in spogliatoio è positivo? Fa piacere ma dobbiamo capire in che stadio siamo venuti a giocare oggi, contro una squadra ferita ma piena di orgoglio e che nel recente passato ha vinto due Scudetti. Noi siamo stati bravi e coraggiosi, questo mi riempie di orgoglio. Se stasera seguirò Inter-Como? No, vado a fare la doccia e faccio due chiacchiere con mia moglie. Magari me la registro e poi la rivedo”.
Foto: Instagram Lazio