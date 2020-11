Gattuso: “Scudetto? Non ci pensiamo. Osimhen presto sarà decisivo”

Alla vigilia della gara di Europa League, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in vista della sfida con il Rijeka, tornando anche con il ko con il Sassuolo.

Queste le sue parole a Sky Sport: “Di Scudetto non ne parliamo noi, se ne parla fuori ma noi dobbiamo pensare a lavorare durante la settimana, a migliorare. Ci tirano pochissimo in porta e ci deve bruciare perdere partite come quelle con l’AZ o col Sassuolo. Però sono gare che devono servire da lezione e per migliorare. Non dobbiamo pensare a quello che dicono fuori Castel Volturno, ma a migliorare. Col Rijeka sarà una gara difficile e Osimhen deve stare tranquillo, ha dimostrato fin da subito di essere forte. Deve essere un po’ più tranquillo quando va faccia a faccia con gli avversari o quando protesta platealmente con gli arbitri, spesso si fa ancora trasportare, ma deve stare sereno. Noi non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare a come migliorare e a sbagliare il meno possibile. Dobbiamo pensare a fare a noi stessi”.

Foto: Twitter Napoli