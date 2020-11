Gattuso: “Sconfitta meritata, le decisioni degli arbitri non le giudico”

Sconfitta amara contro il Sassuolo per il Napoli, 2-0 il risultato finale per i neroverdi con le reti di Locatelli su rigore e Maxime Lopez. Nell’azione che poi ha portato al gol dello 0-2 un episodio molto contestato per una trattenuta al limite dell’area su Oshimen.

Queste le parole del tecnico Gennaro Gattuso a Sky: “Tutte le partite sono difficili, accetto la sconfitta e dico che potevamo fare di più, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate.

Non spetta a me parlare delle decisioni degli arbitri, se non è andato a vedere il VAR vuol dire che l’ha vista in questa maniera, noi dobbiamo parlare della partita. L’episodio ci può stare, non sta a me giudicare l’operato degli arbitri.

Il Sassuolo è una squadra forte che ti fa correre tanto perché palleggia molto bene, noi abbiamo fatto bene, un po’ troppa confusione. Dobbiamo cercare di essere solidi, dobbiamo evitare le ingenuità, come quella del rigore”.

Foto: Areanapoli