Gattuso sbotta con un opinionista: “Non porti rispetto, cosa hai vinto per parlare?”

L’ex allenatore del Napoli Gattuso, attualmente impegnato con l’Hajduk Spalato, dopo la sconfitta rimediata contro il Rijeka, si è reso protagonista di una discussione in diretta tv. Nelle interviste di ritiro al canale MaxSport1, si è rifiutato di salutare Josko Jelicic con un passato in entrambe le squadre. Ha poi preso la parola dicendo: “Parli troppo e non rispetti le persone. Hai giocato a calcio e conosci le situazioni, ma parli comunque male. Non ho rispetto per te perché parli troppo negativamente. Devi portare rispetto alle persone”. Alla richiesta dell’opinionista di abbassare i toni Gattuso ha risposto: ” Cosa hai vinto per parlare così? Sembra che tu abbia vinto tutto nella vita”.

Foto: Instagram Gattuso