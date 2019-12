Gattuso sblocca il Napoli: Sassuolo ribaltato nel finale

Il Napoli torna a vincere e lo fa ribaltando il Sassuolo a Reggio Emilia. I neroverdi passano in vantaggio al 29′ con Traoré, gli azzurri vanno in confusione e stentano a reagire. Nella ripresa è un’altra partita, le occasioni non mancano per Insigne e compagni e al 57′ Allan pareggia i conti. Nel finale, nell’ultimo dei 4 minuti di recupero, Elmas viene anticipato sotto porta da Obiang che deposita la sfera nella sua porta sugli sviluppi di un corner. Il Napoli di Gattuso riassapora il sapore del successo in campionato dopo oltre 2 mesi (da Napoli-Verona 2-0) e sale a quota 24, all’ottavo posto. Il Sassuolo di De Zerbi resta fermo a 19 punti.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari 2-1 (De Paul, Fofana – Joao Pedro)

Inter-Genoa 4-0 (Lukaku 2, Gagliardini, Esposito)

Torino-Spal 1-2 (Rincon – Strefezza, Petagna)

Atalanta-Milan 5-0 (Gomez, Pasalic, Ilicic (2), Muriel)

Lecce-Bologna 2-3 (Babacar, Farias – Orsolini (2), Soriano)

Parma-Brescia 1-1 (Grassi – Balotelli)

Sassuolo-Napoli 1-2 (Traoré – Allan, autogol Obiang)

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Inter, Juve 42; Lazio 36; Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29; Parma 25; Napoli 24; Bologna 22; Torino, Milan 21; Verona, Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 14; Spal 12; Genoa 11.

Foto: Napoli Twitter