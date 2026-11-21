Gattuso: “Rovella ci darà una mano, Dele-Beshiru meriterebbe di più. Sono orgoglioso”

21/11/2026 | 17:46:57

Le parole di Gennaro Gattuso a Dazn: “Non siamo partiti benissimo, eravamo appannati, poi la squadra ha fatto bene. Lecce scomodo, ti giocano addosso, non è stato semplice ma sono orgoglioso per mentalità e voglia. Ieri avevo detto di non essere preoccupato, li vedo in settimana, oggi hanno giocato Leite, Doekhi e Pedraza che non avevano mai giocato insieme ma ero tranquillo. Rovella? Può dare più verticalizzazione, ci darà una mano. Ora possiamo anche fare 4-2-3-1, poi vedremo. Dele-Bashiru meriterebbe di più, abbiamo diversi giocatori. Ora servono minuti nelle gambe a Rovella che è mancato per tantissimo tempo, è un giocatore importante. Cosa manca? Sbagliare ci sta, giochiamo a velocità alte, mi interessa la mentalità ed è una sorpresa come stiamo tenendo botta”.

foto x lazio