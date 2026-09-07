Gattuso: “Ringrazio il club per gli acquisti, non pensavamo di fare questo mercato”

07/09/2026 | 23:37:05

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky dopo la vittoria di Udine: “Complimenti ai ragazzi, stanno lavorando in maniera incredibile. Siamo contenti, guardiamo avanti, bisogna pedalare perché è un campinato difficile. E complimenti anche agli arbitri per come stanno interpetando il gioco, è anche merito loro se si vedono partite cosi. Siamo sulla strada giusta, il nostro campionato ha bisogno di esser visto dalla gente. Della squadra mi sta sorprendendo la mentalità e la voglia. Stiamo smontando tutto rispetto all’anno scorso che c’era un maestro, ora facciamo qualcosa di diverso. In settimana stiamo facendo cose buone, non è facile quello che vogliamo proporre con tanta corsa e pressione alta. Ma la squadra è viva. Venivamo da una batosta contro il Mantova e siamo stati bravi a reagire. Complimenti a loro, ora continuiamo a lavorare con serietà e professionalità. Pensiamo partita dopo partita. I tifosi ci mancano, giocare all’Olimpico così non è facile. Contro il Milan è una partita da 60mila persone, sicuramente non li faremo. Ci manca. Dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada. La mentalità, la voglia, saper soffrire… Non dobbiamo smarrire tutto questo sicuramente. Lotito? Abbiamo un rapporto pane al pane, vino al vino. A me piace la gente che dice le cose in faccia e anche a lui. È un uomo molto intelligente, poi ognuno di noi è fatto a modo suo, è difficile cambiare una persona a una certa età. Abbiamo fatto un mercato che non pensavamo, abbiamo cercato soprattutto uomini che volevano venire qui a fare una stagione particolare. Senza tifosi non è semplice. Ringrazio sia Lotito che Fabiani se Frattesi, Sutalo, Doekhi, Pinamonti e gli altri sono arrivati. Milan? Ho vissuto in una famiglia di milanisti, per me è stato un orgoglio, mi sentivo tutto con quella maglia. È stato un sogno. In questo momento l’affetto e le gioie con il Milan non si possono dimenticare, ma spero di fare punti contro la squadra del mio cuore”.

foto x lazio