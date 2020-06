Gattuso racconta: “Quella volta che infilzai una forchetta nella coscia di Oddo”

Durante l’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Rino Gattuso ha raccontato anche un aneddoto piuttosto curioso su Massimo Oddo, suo ex compagno ai tempi del Milan: “Era la sera prima della gara con il Manchester United, con me e Oddo c’erano Pirlo, Nesta, gli piaceva scherzare. Ordina il gelato, sapeva che perdevo la testa, l’ha fatto apposta, gelato con ombrellino come se fosse al mare, lo mangiava e mi guardava, gli ho detto di smetterla, gli ho lanciato una forchetta, gli è rimasta infilzata nella coscia, gli piace scherzare, ma in campo andava a 2mila all’ora”, ha detto Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli