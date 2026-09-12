Gattuso: “Quando sono andato via da Milan e Napoli hanno vinto lo scudetto. Europa? Abbiamo già abbastanza pressioni addosso”

12/09/2026 | 21:09:15

Gennaro Gattuso ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: “La mia storia da allenatore dice una roba: quando vado via dal Milan, vincono il campionato, quando vado via dal Napoli vincono il campionato. Io lavoro per far capire ai miei giocatori come migliorarsi ogni giorno, lavoro sulla disciplina, sull’arrivare puntuale, sul darsi delle regole. I giocatori me lo riconoscono e io ci tengo. Noi abbiamo già abbastanza pressioni addosso, giocare nelle condizioni in cui stiamo giocando non è facile e non è corretto parlare d’Europa. Non è una polemica, non voglio scappare dalla responsabilità perché quando si allena una società come la Lazio devi sempre pensare di fare cose importanti. Il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita. Non sono d’accordo quando si dice che l’obiettivo minimo è l’Europa, poi se vogliamo prenderci in giro lo diciamo ma non è per fare polemica, semplicemente è una pressione inutile”.

foto x lazio