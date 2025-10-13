Gattuso: “Quando ci alleniamo, dobbiamo farlo come se fosse una partita. Spalletti? Lo ringrazio. Lui è un uomo vero”

13/10/2025 | 16:27:35

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro Israele. Queste le sue parole:

“Io mi allenavo al 100% perché, a livello qualitativo, ero il più scarso di tutti. Avevo solo una strada. Giocavo con un’intensità pazzesca e dovevo soltanto allenarmi. Quando ci dobbiamo allenare, dobbiamo farlo come se fosse una partita. Le parole di Spalletti? Innanzitutto lo ringrazio, volevo anche chiamarlo. Lui è un uomo vero, dice solo quello che pensa. I meriti sono tutti dei giocatori: li vedo con voglia. Bastoni poteva tornare direttamente a casa ieri e invece è partito stamattina; Moise difficilmente poteva recuperare, eppure anche oggi è andato via solo dopo aver pranzato con la squadra. Ora abbiamo altri calciatori in cui crediamo fortemente: la gestione è questa qui”.

