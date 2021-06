Gattuso, prima foto con la dirigenza della Fiorentina

Visita al quartiere generale della Fiorentina per Rino Gattuso che, da questa mattina, è a Firenze. L’ex tecnico del Napoli è entrato finalmente nel mondo viola, ha visitato la struttura del centro sportivo Davide Astori ed ha incontrato tutti i dirigenti: da Pradè a Barone fino a Joseph Commisso. Attraverso i propri profili ufficiali, la Fiorentina, con video e foto, ha immortalato il Gattuso day.

Gennaro Gattuso visits our training ground for the first time 👊#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/BrbQVhRGI8

— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) June 4, 2021