Gattuso presenta Lazio-Lecce: “Sarà una partita molto difficile”

20/11/2026 | 14:20:42

Gennaro Gattuso ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Lecce, in programma domani. Il tecnico della Lazio ha sottolineato le insidie della partita, invitando la squadra ad affrontarla con la giusta mentalità e senza sottovalutare l’avversario.” Noi dobbiamo pensare solo alla partita di domani, affrontiamo una squadra solida e ben allenata che non a caso ha fatto 7 punti in trasferta, vincendo con Udinese e Venezia e pareggiando a Torino. Sono molto insidiosi sui calci piazzati, andrà presa con le pinze. Sta a noi, come sempre, avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Sarà una partita molto difficile”. Gattuso ha poi fatto il punto sulle condizioni di Frattesi e degli altri giocatori a disposizione: “Non devo riflettere su Frattesi, ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene. I danesi sono arrivati il giorno dopo la partita alle 18.30 e hanno lavorato in palestra con Belahyane e Dele-Bashiru. Ieri abbiamo lavorato a bassa intensità e tutti hanno lavorato in gruppo”. Sulla situazione degli infortunati, l’allenatore ha aggiunto: “Zaccagni è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po’ di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima. Nuno Tavares ha iniziato con Sutalo la riabilitazione in piscina, Adam ha avuto una piccola ricaduta sul problema avuto un mese fa. Settimana prossima valuteremo le condizioni degli infortunati. Cataldi ieri non si è allenato per un piccolo fastidio all’adduttore, pensiamo non sia nulla di grave”.

foto: x lazio