Gattuso: “Potevamo anche perdere stasera, non è facile giocare con l’AZ. Non mi piace parlare di contratti, non sono una priorità per me”

Dopo l’1-1 contro l’AZ, Gennaro Gattuso ha parlato così del suo Napoli a Sky Sport:

“Non una grandissima prestazione, abbiamo commesso tanti errori e secondo me c’è andata bene alla fine. Abbiamo avuto tante occasioni, ma gli abbiamo anche dato tanto campo. Se vado ad analizzare bene, ci stava la sconfitta. Però non è facile venire qui.

Rinnovo? Cristiano Giuntoli ha detto che siamo vicini. Vediamo… I contratti non sono la priorità per me: conta il quotidiano. Chi di dovere sta lavorando, a me non fanno impazzire i contatti: posso averlo anche di 4-5 mesi. Mi piace parlare e lavorare sul campo. So di essere pesante, ma sono fatto così: ho provato a fare sto lavoro in maniera diversa e non ci riesco”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli