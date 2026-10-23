Gattuso: “Parma? Se non giocheremo con intensità prenderemo una legnata che ricorderemo a lungo”

23/10/2026 | 14:42:29

Gennaro Gattuso ha presentato in conferenza stampa la partita tra Lazio e Parma: “Dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità, voglia e veemenza di Torino. Non bisogna abbassare l’intensità e la voglia di stare in campo. Se domani pensiamo di voler gestire e andare in campo con una marcia in meno prenderemo una legnata che ci ricorderemo per tanto tempo. Io ho un difetto, gioisco poco sulle vittorie e anche da giocatore ero così. Penso sempre a ciò che devo venire, però si che sono contento e orgoglioso. Vedere a fine partita o durante la settimana come sta la squadra nello spogliatoio è bello, è un orgoglio allenare questi giocatori”.

foto x lazio