Gattuso conferma: “Fabregas mi piace. CR7 al Milan? Mirabelli ha detto la verità”

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del match di domani alle ore 12.30 contro il Parma: “Ducali micidiali nelle ripartenze. Dovremo stare molto attenti, non sarà facile. Dobbiamo rispettare l’avversario e capire come gioca. Il Parma si chiude e poi riparte. E quando riparte fa paura. Dobbiamo tenere palla e giocare, ma dobbiamo fare attenzione e non sbagliare in uscita. Ci saranno quasi 60mila tifosi e per noi deve essere motivo d’orgoglio. Ci possono mettere in difficoltà, ma anche noi se giochiamo bene possiamo far male”. Sulle critiche all’orario della gara precisa: “Qualcuno ha sbagliato a scrivere le mie parole. Io non sono contrario alla partita alle 12.30. Se si fosse giocato alle 18 ci sarebbe sicuramente meno pubblico. Io ho solo contestato il fatto che abbiamo giocato il giovedì e giochiamo alle 12.30 di domenica. Ho pensato al mio orticello e al recupero dei miei giocatori, senza offendere nessuno. In questo momento la gente apprezza molto i sacrifici che sta facendo la nuova società e apprezza l’impegno che la squadra sta mettendo. Sull’impegno nessuno può dire nulla. Cristiano Ronaldo? Mirabelli ha detto la verità”. Su Fabregas infine conferma la nostra indiscrezione: “Mi piace, ma non c’è nulla di concreto ora”. Infine su Conti: “Il rientro è vicino, ormai è pronto”.

Foto: Twitter Milan