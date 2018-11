Gattuso: “Paquetà presto sarà a Milano, dobbiamo capire dove metterlo. Bakayoko? Solo una botta”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Dudelange soffermandosi anche su Paquetà, prossimo acquisto rossonero. Ecco le sue parole: “Non è la prima volta che si fanno partite al di sotto del ritmo, ma poi la squadra ha tirato fuori la reazione. Nessuno ha sottovalutato la partita, ci stanno le giornate non positive. Potevamo fare meglio ma sono felice per il risultato. Paquetà? Dobbiamo capire in che posizione metterlo. Arriverà tra 12-13 giorni e resterà 3-4 giorni a Milano per visitare città e fare i test. Poi tornerà il 2-3 gennaio. Bakayoko? Solo una botta al collo del piede, speriamo che non sia nulla di grave”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Milan