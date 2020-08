Gattuso: “Oggi meritavo l’espulsione. Per il Barcellona ho già l’11 in testa”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Insigne? Io la mano del dottore ancora non ce l’ho. Insigne ha parlato col dottore, domani e valutiamo e farà una risonanza magnetica. Io so precisamente cos’ha, se parlo faccio danni. Da anni il calcio italiano è cambiato anche nella mentalità, nessuno regala niente neanche alla fine. Oggi io meritavo l’espulsione, ho fatto un po’ di caciara ho esagerato e devo essere onesto. Chiarito con Inzaghi? Devo farlo con calma altrimenti faccio ancora più danni. Undici per Barcellona? Nella testa ho già la formazione, ma vediamo in questi giorni con i recuperi dei giocatori e oggi la squadra mi è piaciuta. A Barcellona bisogna andare a rischiare qualcosa in più perché si parte da 1-1.”

Foto: twitter Napoli