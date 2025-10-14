Gattuso: “Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi. Playoff? Speriamo di non perdere giocatori”

Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni Rai la vittoria dell’Italia contro Israele: “Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti. Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Sono soddisfatto per non aver preso gol, grande spirito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo non possono comandare le partite. Quando abbiamo palla abbiamo qualità, ma dobbiamo ritrovare compattezza e lavorare centimetro dopo centimetro. I playoff? Dobbiamo sperare di non perdere giocatori. A novembre avremo due partite serie e proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio, per formare una squadra che riesce a stare bene dentro e fuori dal campo”.

Foto: Instagram Azzurri