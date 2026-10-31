Gattuso: “Obiettivo 40 punti. Sono orgoglioso della mentalità dei giocatori. Complimenti agli arbitri perché ora non si specula più”

31/10/2026 | 14:17:09

Gennaro Gattuso presenta la sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 15:00.

Sul guardare la classifica: “L’obiettivo sono i 40 punti. Stiamo capendo che giocare con entusiasmo e lavorare l’uno per l’altro fa bene. Dobbiamo imparare a giocare di reparto. Non serve il blocco basso. Non sto pensando a giocatori che stanno facendo bene e che potrebbero essere seguiti da grandi club. Oggi nessuno è venuto a parlarmi e spero non venga nessuno. Può essere che chiudo la porta a chiave e poi quello che succede succede (ride, ndr)”.

Sul nuovo metro arbitrale se aiuta squadre come la Lazio: “Quando faccio i complimenti agli arbitri sono serio. L’anno scorso il campionato non era così bello come questo. Oggi è più divertente e ci sono partite in stile Premier League. Il fatto che non si speculi più è merito degli arbitri, poi l’errore ci sta sempre perché è difficile arbitrare”.

Sulla cosa di cui è più orgoglioso: “La mentalità. I giocatori che ragionano con una testa sola, sia da chi parte titolare che da chi subentra. Poi è normale che c’è chi ha la faccia più abbattuta e triste, ma fa parte del gioco”.

Su Lotito: “Parlo spesso con Lotito, è molto presente. Stasera verrà a mangiare con noi, come ha sempre fatto fino ad ora. Poi è normale che certe cose io le vedo in un modo e lui in un altro”.

Foto: Instagram Lazio