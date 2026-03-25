Gattuso: “Non voglio pensare che le cose vadano male. Le parole di Lippi? Mi hanno emozionato e lo ringrazio”

25/03/2026 | 16:59:01

Il ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole:

“Sono mesi che mi sento dire ‘Portaci ai Mondiali’. Ma mi sono preparato e non voglio pensare all’ipotesi che le cose vadano male. Ce la giocheremo. L’esperienza serve, ma domani servirà saper soffrire e stare attenti su quello che fanno bene. Specialmente la palla in the box e le seconde palle. Ma i giocatori di oggi sono così evoluti che conoscono bene gli avversari. Bisogna annusare il pericolo e farsi trovare pronti. Le parole di Lippi? Ho letto, mi hanno emozionato e lo ringrazio”.

Foto: Instagram Azzurri