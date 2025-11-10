Gattuso: “Non sarà una scampagnata, voglio vedere il massimo impegno. Convocazioni? Le scelte vengono fatte con un criterio”

10/11/2025 | 14:22:21

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole:

“Non sarà una scampagnata, voglio vedere il massimo impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che hanno avuto poco spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia. Le convocazioni? Bisogna essere onesti, gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti ma le scelte vengono fatte con un criterio. Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse e guardiamo tutti. Stamattina abbiamo messo giù fino al 15-16 gennaio: andrò a vedere la Supercoppa e seguirò tante altre partite. Ci prepariamo così, girando e continuando a vedere partite. Chiesa? Parlo spesso con lui, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Altro non posso dire, ma questa è la verità”.

Foto: Instagram Azzurri