Gattuso: “Non pensiamo alla Champions. Milik? Pochi più forti di lui. Su Lozano e Ghoulam…”

Queste le parole di Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 in casa del Verona: “Non possiamo rilassarci, non dobbiamo nemmeno pensare alla Champions. La maggior parte di questi ragazzi indosserà ancora questa maglia l’anno prossimo, dobbiamo cercare la giusta mentalità. Il paragone con Ancelotti? Sono un allenatore giovane, Ancelotti ha scritto pagine importanti del calcio. In questo momento devo superare tante difficoltà e tanti ostacoli. La gara? Abbiamo giocato sulla qualità, volevamo palleggiare e ci siamo riusciti facendoli correre. Siamo stati aggressivi nelle due fasi, abbiamo sofferto poco. Sono molto contento per Ghoulam, per tanti anni è stato uno dei migliori difensori al mondo. Ha avuto problemi fisici, ma sta dando grande continuità negli allenamenti. Si merita quello che ha fatto oggi, ma può fare ancora meglio. La squadra sta bene, preferisco avere il problema di chi tenere fuori ed avere tutti a disposizioni. Milik? Non parlo di soldi perché non sono miei. Io faccio una valutazione con Giuntoli e De Laurentiis. Arek ha un contratto in scadenza, lui sa che per me ci sono pochi giocatori da andare a prendere più forti di lui. Sa il rispetto che ho, calcisticamente e umanamente, per lui. Lozano? Tutti i miei giocatori sono importanti, specie coi cinque cambi. Oggi era la partita di Lozano e della sua velocità. La settimana prossima può essere quella di Younes. Per noi è importante avere cinque cambi, ci può dare una gran mano. A me non piace portare rancore, ma credo fortemente che quando si fa parte di un gruppo bisogna andare tutti nella stessa direzione, allenarsi al 100%. Bisogna pedalare”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli