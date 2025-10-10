Gattuso: “Non pensiamo ai playoff, crediamo ancora nel primo posto. Guardiamo una partita alla volta”

10/10/2025 | 19:36:14

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Estonia.

Queste le sue parole: “La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Domani sarà una partita importante e fra tre giorni ce ne sarà un’altra. Finché la matematica non ci darà ai playoff, noi ci dobbiamo arrivare. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene“.

Sulla partita tra Norvegia e Israele continua: “Non la vedrò, dobbiamo pensare alla partita di domani. Ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti e quello che succede succede. Massima concentrazione e poi vedremo cosa succederà”.

Foto: sito FIGC