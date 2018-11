Gattuso: “Noi più forti del Dudelange, non facciamo figuracce. Higuain? Deve essere impeccabile…”

Alla viglia di Milan-Dudelange, Gennaro Gattuso ha parlato così in conferenza stampa: “Il mese di dicembre? Pensiamo solo alla gara di domani, in casa loro abbiamo fatto fatica. Sulla carta siamo più forti di loro, ma giocano da squadra e fare molta attenzione. Abbiamo fatto fatica a fare gol, domani non li sottovalutiamo. Cambieremo qualcosina e valutiamo qualche giocatore acciaccato. Domani ci giochiamo tanto, non possiamo sottovalutarli. Non facciamo figuracce. I cinque infortunati sono oggettivi. E’ un gruppo sano, l’altro giorno era di riposo e si sono presentati in tanti. Dobbiamo continuare con l’entusiasmo e invece con voglia e lavoro è venuta fuori una bella prestazione con la Lazio. Domani non è facile perché di partite facili non esistono. Bakayoko? Non ha fatto grandi gare all’inizio, poi dopo l’infortunio di Biglia le sue prestazioni sono migliorate, ci voleva del tempo perché ha avuto più continuità. Ora ha preso consapevolezza nei propri mezzi”. Ai microfoni di Sky Sport, Gattuso ha aggiunto: “Higuain? Ci ha dato una grandissima mano, ci sta che un uomo sbagli, deve essere un esempio anche sul piano comportamentale. E’ per questo che deve essere impeccabile. Ora dobbiamo passare il turno di Europa League e stare vicini alla zona Champions, poi a gennaio vedremo cosa succederà”.

Foto: Twitter ufficiale Milan