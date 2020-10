Gattuso-Napoli 2023: esattamente come una settimana fa. Senza penali, manca solo l’annuncio

Previsioni rispettate al millimetro. Proprio sabato scorso vi avevamo anticipato che Rino Gattuso avrebbe rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega al Napoli. Ingaggio da circa due milioni netti a stagione più bonus. Avevamo soprattutto aggiunto che non ci sarebbero state clausole, penali o qualcosa del genere, passaggio fondamentale e condiviso dallo stesso De Laurentiis. Avevamo anche detto che questa settimana, ormai agli sgoccioli, sarebbe stata quella giusta per perfezionare. Proprio così, ci sono tutti gli accordi. Adesso manca soltanto l’annuncio, il tweet presidenziale, e non bisognerà aspettare fino a Natale…

Foto: twitter napoli