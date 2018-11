Gattuso: “Il momento più bello? Le vittorie contro Roma e Lazio. Vorrei rigiocare la finale di Coppa. I tanti infortuni…”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV toccando vari argomenti legati ai rossoneri: “Il momento più bello è stato quando abbiamo passato una settimana intera a Roma. Abbiamo vinto con la Roma in campionato e in semifinale di Coppa Italia ai rigori con la Lazio. Siamo stati a Roma tanti giorni insieme, abbiamo giocato e abbiamo lavorato. È stata una settimana bellissima. La finale di Coppa Italia contro la Juve? È la partita che vorrei rigiocare. Loro erano un po’ in difficoltà e sinceramente ci avevo fatto il pensierino, anche se non stavamo al massimo nemmeno noi. La Juve quel giorno ha fatto una prestazione incredibile e abbiamo commesso qualche errore noi. Quella vittoria ci sarebbe stata utilissima sul piano mentale questo momento storico. L’obiettivo Champions? Non dobbiamo stare a pensare quante partite mancano. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, recuperando le energie e vedendo dove arriveremo prima della sosta. Il fatto che il 60-70% dei giocatori fosse presente oggi a Milanello dimostra la mentalità e il senso di appartenenza di questi ragazzi. Senza questi valori non saremmo riusciti a fare prestazioni così. I tanti infortuni? Quando ci sono degli infortunati è giusto che se ne parli. È un qualcosa che ci può far crescere e migliorare, perché se abbiamo sbagliato qualcosa lo stiamo valutando. La cosa strana è che abbiamo tre giocatori con lo stesso problema a livello tendineo e tutti nello stesso reparto. È quello che lascia un po’ perplessi. Ho pensato anche di far giocare Conti: prima del nostro gol stavo pensando di cambiare Calabria e Borini per far entrare lui e Laxalt. Questo dimostra che sta iniziando a stare bene. Deve migliorare nell’uno contro uno, ma sta migliorando”.

Foto: Milan Twitter