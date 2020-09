Gattuso: “Milik deve trovare una soluzione, abbiamo già due attaccanti”

Al termine dell’amichevole vinta con il Pescara, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Temi Milik e Koulibaly, queste le sue parole: “Milik? L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, volevamo rinnovargli il contratto, ma per sua scelta questo rinnovo non c’è stato e sa come la pensiamo: se non trova una soluzione, non sarà facile per lui, visto che abbiamo già preso due attaccanti. Koulibaly? Ha un valore preciso, se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storie diverse”.

Foto: Twitter Napoli