Gattuso: “Mi tengo il risultato, ma così non basta. Terzo posto? Nessuno si esalti perché…”

Queste le parole di Rino Gattuso, tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura contro il Sassuolo: “Dopo le partite contro Empoli e Lazio oggi mi tengo il risultato, ma possiamo e dobbiamo fare meglio a livello tecnico. Facciamo bene in difesa, ma dobbiamo crescere a livello tecnico. Non voglio sentire parlare di stanchezza, dobbiamo capire perché non riusciamo a sviluppare e per l’ennesima volta abbiamo sofferto contro un avversario ben organizzato. Classifica? Siamo terzi, ma sono 15/20 giorni che non stiamo attraversando un momento positivo. Non voglio che nessuno si esalti, giocatori o pubblico, perché dobbiamo giocare 12 finali di campionato. Se continuiamo a giocare così i risultati possono anche non arrivare più. Così non basta, bisogna fare di più. Dobbiamo essere squadra, non voglio che la squadra si accontenti di non prendere gol, dobbiamo fare tutte e due le fasi, facciamo confusione in attacco. Aprire un profilo Instagram se il Milan va in Champions League? Non ci penso proprio. Già mi insultano così…”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Milan