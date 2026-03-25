Gattuso: “Mi gioco tanto. È la partita più importante della mia carriera”

25/03/2026 | 16:41:31

Il ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole:

“Sono ancora giovane come allenatore, ma mi gioco tanto. Quella contro l’Irlanda del Nord è la partita più importante della mia carriera. Domani ci vogliono testa e gambe, loro credono fortemente in quello che fanno. Ma noi siamo carichi, nello spogliatoio c’è buon umore”.

Foto: Instagram Azzurri