Gattuso: “Metterei una firma grande quanto San Siro per il 4° posto dietro all’Inter. Ora…”

Queste le parole di Rino Gattuso, tecnico del Milan, nella conferenza stampa dopo la gara vinta 3-0 contro l’Empoli: “Dopo il primo tempo ero molto arrabbiato, abbiamo sofferto e all’avversario abbiamo fatto il solletico. Paquetà non era al massimo, Bakayoko non doveva nemmeno giocare, ma ero preoccupato. L’Empoli ti crea problemi, ti fanno correre all’indietro e abbiamo giocato il primo tempo al di sotto delle nostre qualità. Bisogna continuare su questa strada. Derby? Non pensiamo all’Inter. Metterei una firma grande come una casa per l’Inter terza e noi quarti. Ci metterei una firma grande quanto lo stadio di San Siro. Ma ora pensiamo alle prossime partite. Calhanoglu? E’ sempre stato a sostegno del compagno anche quando non era al meglio. Ci è venuto un po’ a mancare ma da 3 partite sta giocando con continuità. A livello psicologico ha sofferto alcune dinamiche personali ma non ha mai avuto paura di prendersi le responsabilità. Conti? Dobbiamo dargli fiducia, è un patrimonio della società, è stato pagato tanto della società, era anche nel giro della Nazionale. Ha un grande dinamismo e un bel piede, bisogna sostenerlo. Romagnoli? Non faccio i prezzi, altrimenti se faccio i prezzi viene qualcuno e se lo porta via. E’ scarso (ride), così resta con noi. La fascia l’ha responsabilizzato, è un giocatore di prospettiva. Ha trovato la chiave nella sua testa”.

Foto: Twitter ufficiale Milan