Gattuso: “Mertens in panchina? Ho tanti grandi giocatori, devo trovare l’equilibrio. Allan non stava benissimo”

Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa post Parma, ha parlato anche di Mertens e Allan: “Mertens ha dato una scossa? Perché in panchina? Vero, ha dato una scossa, ma in questo momento la squadra ha bisogno di trovare equilibrio. Da parte mia c’è la consapevolezza di avere a disposizione grandissimi giocatori, ma devo decidere se farli giocare tutti insieme o avere maggiore equilibrio. Allan nelle ultime due settimane si allenato pochissimo per dei problemi fisici. Noi dobbiamo avere gente che sta bene, che ci dia continuità, Stasera abbiamo fatto fatica, non è una questione solo di uomini. Ne abbiamo quattro in mediana, c’è Gaetano che in carriera ha fatto un altro ruolo, quindi ho bisogno di tutti. Oggi la mia più grande preoccupazione è far tornare serenità in questa squadra. Non voglio sentire la parola sfiga o sfortuna. Penso che con un pizzico di malizia in più si possa fare meglio”.

Foto: Napoli Twitter