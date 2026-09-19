Gattuso: “Mancano 27 punti alla tranquillità. I social danno voce a chi fa un altro lavoro e non sa niente”

19/09/2026 | 23:15:39

Gennaro Gattuso analizza la vittoria contro il Venezia per 0-2 a DAZN: “Essere primi non significa niente. Meno 27 alla tranquillità. Se fossimo andati sotto di due gol non avremmo rubato niente. Siamo stati troppo lunghi e sfilacciati, ma siamo stati salvati da Mandas. poi abbiamo reagito e abbiamo fatto meglio. Essere primi non conta nulla, ma abbiamo margini di miglioramento. Il calcio è cambiato e sono d’accordo con De Rossi, c’è gente che mette le cuffie e si improvvisa giornalista, bisogna credere in quello che si fa e dare fiducia ai ragazzi. Ormai i social sono incontrollabili. Voi dello studio siete bravi, guardate le partite e ne sapete, a differenza di chi fa un altro lavoro, spara giudizi e non sa niente. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso, accettando l’uno contro uno, ma dobbiamo migliorare la lettura delle partite. Se siamo primi è merito dei ragazzi che stanno lavorando bene, io li lascio liberi dopo due ore di lezioni e palestra. Zaccagni non convocato? Sono scelte del CT, ci sono passato e ti assicuro che quando scegli non è mai semplice”.

Foto: Instagram Lazio