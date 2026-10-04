Gattuso: “Lotito è un genio, da allenatore non litigo. Gasperini mi è stato vicino quando ero al Milan”

04/10/2026 | 15:33:41

Le parole di Gennaro Gattuso al Festival dello sport: “Gasperini? Al di là del grandissimo allenatore che è, nei momenti difficili è sempre stato presente. Mi chiamò quando ero al Milan. Mi disse di tenere duro, che gli piaceva come giocavamo. È sempre stato presente. Ci somigliamo un po’, siamo caratteri forti. Con me ha sempre avuto momenti positivi. Andremo a cena 100%, è un onore, Gasperini dopo Sacchi fa parte di quella categoria. Ha portato qualcosa di nuovo. Tanti miei colleghi proviamo a fare quello che fa lui ma difficilmente ci riusciamo. Ha portato sicuramente un cambiamento. Lotito? È una leggenda litigare con lui. Da calciatore ho fatto qualche sciocchezza, ma da quando faccio questo mestiere difficilmente litigo. Mi piace il dialogo, si fanno le cose insieme che ci diciamo. Ho litigato poco, mi piace parlare con gente vera, che quando ci diciamo le cose le parole vengono mantenute. Non mi piace farmi prendere in giro. C’è questo rapporto con Lotito. Poi quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna dirsi le cose. Lui è un genio, ha un’intelligenza incredibile. Poi le dinamiche di una squadra… bisogna parlarne, sennò i problemi vengono fuori dopo. Ha 4-5 telefoni, e difficile da gestire ride. Lui è il presidente, per lui la porta è sempre aperta. Meglio che dice le cose in faccia ai giocatori, che viene al campo e parla lì. È meglio così rispetto ai giornali”.

foto x lazio