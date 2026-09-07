Gattuso: “Lotito è intelligente, mi piace la gente che dice le cose in faccia”

07/09/2026 | 23:39:13

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky dopo la vittoria di Udine: “Contro il Milan è una partita da 60mila persone, sicuramente non li faremo. Ci manca. Dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada. La mentalità, la voglia, saper soffrire… Non dobbiamo smarrire tutto questo sicuramente. Lotito? Abbiamo un rapporto pane al pane, vino al vino. A me piace la gente che dice le cose in faccia e anche a lui. È un uomo molto intelligente, poi ognuno di noi è fatto a modo suo, è difficile cambiare una persona a una certa età”.

foto x lazio