Gattuso: “Loro sono ben organizzati, per vincere abbiamo bisogno di un grande Napoli”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Maradona? Diego ha cambiato la storia del calcio in Italia. Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’AZ Alkmaar è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti. Per vincere domani abbiamo bisogno di un grande Napoli. Nella gara di andata abbiamo girato la palla troppo lentamente e abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti. Stiamo cercando di vincere anche noi, ma è difficile, loro hanno fatto grandi cose, noi ci siamo provando e speriamo di riuscirci. Lorenzo è un bravo ragazzo, è un giocatore eccezionale. E’ il capitano della squadra, lo voglio vedere sorridere di più perché quando non sorride lui non sorride nemmeno la squadra.”

Foto: twitter uff Napoli