Gattuso: “L’obiettivo è andare ai Mondiali. Pochi italiani in Serie A? Lo sappiamo, ma ora è inutile piangersi addosso”

18/12/2025 | 21:22:49

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato a Mediaset prima della gara tra Milan e Napoli di Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole: “Ultimamente la media di italiani in Serie A è sul 23-24%, lo sappiamo: inutile stare a menarla e piangerci addosso, guardiamoci avanti perché c’è un obiettivo per tutto il sistema calcio e la nazione, tornare al Mondiale. Inutile stare a parlare di cosa si può e non si può fare. Energie sull’obiettivo, perché tra tre mesi ci giochiamo tanto”.

Foto: Instagram Gattuso