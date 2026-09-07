Gattuso: “L’eliminazione dal Mantova in Coppa Italia mi brucia tanto. Ho preso una ripassata da Lotito”

07/09/2026 | 15:17:41

Gennaro Gattuso, impegnato questa sera a Udine per il terzo turno di campionato alla guida della sua Lazio, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della cocente eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova: “Il flop rimane, non ci siamo riscattati di niente. Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci è bruciata, a me personalmente brucia ancora tanto. Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no“.

Sul rapporto con Lotito: “Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata”.

Sullo stadio vuoto: “Pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio”.

Foto: Instagram Lazio