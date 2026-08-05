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Gattuso: “L’assenza dei tifosi non è bella, ma non sia un alibi. I giovani sono promettenti”

05/08/2026 | 21:36:13

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Gennaro Gattuso allenatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro Ostiamare in amichevole.
Le sue parole: “Da migliorare c’è sempre, stamattina abbiamo fatto allenamento, ieri è stata una seduta molto dura, siamo contenti per lo spirito e si vede anche in queste gare. Bisogna migliorare su tanti aspetti come quando non abbiamo palla, ma la voglia c’è ed è molto importante”.

Gattuso fa i complimenti anche ai meno esperti: “I ragazzi li sto conoscendo bene, hanno spirito. Hanno voglia di fare, poi è normale che non dobbiamo cercare alibi, come il fatto che non ci saranno i tifosi, che il campo a volte non è bello. Noi dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo, l’ho detto il primo giorno dobbiamo mettere l’elmetto e andare, stare sul pezzo, vogliamo fare un calcio di pressione. Abbiamo dato 75’ al gruppo che ha giocato meno ad Ascoli, i ragazzi giovani sanno giocare a calcio. Normale che dobbiamo noi inserirli bene nel contesto ma ci stanno. Sono giovani, devono sbagliare per crescere. Siamo contenti di loro e di tutto il gruppo. Con l’Ascoli avevamo fatto meglio, oggi primo tempo non benissimo ma ci sta perché quando metti giocatori che hanno giocato poco insieme non è facile per questo apprezzo voglia di non mollare che è fondamentale. Siamo sulla strada giusta”.
Foto: Instagram Lazio