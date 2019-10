Gattuso, la Samp freme e dà carta bianca. La ricostruzione della giornata

Sono minuti, ore, di riflessione per Gennaro Gattuso. In giornata c’è stato un incontro proficuo a Milano (come anticipatovi) tra l’ex tecnico rossonero e Massimo Ferrero. La Samp ha alzato il pressing con la forte volontà di convincere Ringhio dopo i contatti che vanno avanti da giorni e che si sono intensificati a partire da domenica. Gattuso per Ferrero è di gran lunga il primo nome della lista, ha intenzione di accontentarlo in tutto e per tutto dandogli carta bianca in vista del mercato di gennaio. In serata Gattuso si è riunito con il suo staff per valutare la proposta blucerchiata, già nelle prossime ore potrebbe sciogliere tutte le riserve. E la Samp aspetta fiduciosa di poter incassare il sì.

