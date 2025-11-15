Gattuso: “La Russa? Secondo me neanche ha visto la partita. Non erano fischi, ci hanno augurato la morte”

15/11/2025 | 15:11:56

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Norvegia. Queste le sue parole:

“La Russa? Io rispetto le sue parole, sicuramente non era allo stadio e non l’ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s’è sentito bene. Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, ci hanno augurato la morte. Riflessioni sul futuro a prescindere dai play-off? Sinceramente no. Ma è una roba anche del presidente, non nostra. Non si può parlare del futuro, il nostro futuro è cercare di andare a tutti i costi al Mondiale. Noi parliamo di come riuscire a stare più vicini ai nostri giocatori. Stiamo organizzando come vederci a febbraio, stare 48 ore insieme. Di andare a trovarli. Ci stiamo organizzando per questo e per andare a vedere le partite con tutte le nostre risorse”.

Foto: Instagram Azzurri