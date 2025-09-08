Gattuso: “La partita più folle da quando alleno. Da giocatore ne ho vissuta un’altra…”Sui gol subiti…

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dopo il 5-4 contro Israele.

Queste le sue parole: “È la partita più folle da quando alleno. Da giocatore ne ho vissuta un’altra, ricorderete Istanbul con il Milan. Siamo stati folli ad andare in pressione sul 4-2, ma è un mio problema. Godiamocela e facciamo i complimenti ai ragazzi per questi 7-8 giorni di lavoro, poi sicuramente ci sono aspetti da migliorare”.

Su cosa si porta via dopo questo doppio impegno: “Mi prendo una squadra viva. La squadra non si è buttata giù dopo il gol subito e ha fatto quello che doveva. Loro ci hanno sorpresi, venivano uomo su uomo. Noi non possiamo mancare di solidità, ma è un qualcosa che devo sistemare io. Questi giocatori vanno sui riferimenti e noi vogliamo provare a fare cose diverse. È stata una partita davvero folle, ma ci abbiamo messo il cuore”.

Su Tonali in versione Gattuso: “Sandro è un giocatore tecnicamente molto più bravo di me. Io avevo sicuramente meno qualità, ma tatticamente ero un pelino meglio perché riuscivo a tagliare meglio il campo. Sandro è un giocatore importante come tutti gli altri, da Locatelli a Barella fino a Rovella”.

Su cosa dirà alla squadra nello spogliatoio: “Nessuna ringhiata. Ora facciamo i complimenti a tutti i ragazzi, dopo ci sarà modo e tempo di parlare e migliorare”.

