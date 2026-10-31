Gattuso: “La partita con la Bosnia è stata decisa da episodi. Di Noslin non guardo i gol, ma come tiene il campo”

31/10/2026 | 14:06:33

Gennaro Gattuso presenta la sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 15:00. Le parole in conferenza stampa.

Sulla forma fisica della squadra: “Diamo continuità a ciò che stiamo facendo. Ieri i test che abbiamo fatto hanno detto che stiamo bene. Tanti giocatori hanno recuperato bene e vediamo l’ultimo dato che viene fuori”.

Sul suo riscatto, a sette mesi da Zenica: “Nessun riscatto. Quella partita lì è stata decisa da episodi che ci hanno condannato. Però la cosa bella del calcio è che puoi sempre riscattarti, essendo lucido e non deprimerti grazie alle persone che ti stanno vicino. Ho la fortuna di avere mia moglie al mio fianco da quasi 30 anni”.

Sul Cagliari: “Il Cagliari è una squadra ostica, che cambia molto nel corso della partita. Possono giocare a una e a due punte, con il sotto punta. Pisacane li allena bene e sarà dura”.

Su Noslin: “Non parlo dei gol che sta facendo, ma di come tiene il campo. Fa doppie scalate, salta di testa con giocatori alti e la prende lui, pizzica in avanti”.

Foto: X Lazio