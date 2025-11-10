Gattuso: “La Norvegia ci può mettere in grande difficoltà. Abbiamo trovato nel girone una squadra che esprime un calcio eccezionale”

10/11/2025 | 14:40:41

l commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole:

“Alternanza di moduli? Sì, non lo facciamo per scaramanzia ma per le squadre che affrontiamo. Quando una squadra riesce a fare più di un modulo è tanta roba. E vedendo i due avversari ci saranno altrettanti moduli diversi. L’assenza di Kean? Nel nostro campionato la tattica la fa da padrone perché abbiamo allenatori bravissimi e gli spazi diventano inferiori, difficilmente puoi giocare a campo aperto. Kean non doveva giocare giovedì in Conference, ha preso questo colpo e l’abbiamo perso. Ma in 4 mesi c’è tempo e abbiamo attaccanti forti: ci aspettiamo tanto da quelli che sono qua. La Norvegia? Sappiamo bene che la Norvegia ci può mettere in grande difficoltà: hanno velocità e fisicità, purtroppo abbiamo trovato nel girone una squadra che esprime un calcio eccezionale”.

Foto: Instagram Azzurri