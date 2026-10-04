Gattuso: “La Nazionale è stata una mazzata incredibile. Avevo detto no a Lotito 2-3 volte”

04/10/2026 | 15:36:05

Le parole di Gennaro Gattuso al Festival dello sport: “Venivo da un’esperienza che mi è costata, mi ha fatto del male. La Nazionale è stata una mazzata incredibile. Avevo voglia di ripartire subito, erano un po’ di anni che stavo all’estero e mi piace. Mi piace mettermi dentro culture diverse. Sono state esperienze importanti. A Lotito ho detto no 2-3 volte, stavolta ho detto sì perché era una squadra in difficoltà e pensavo che i giocatori potessero darmi qualcosa. Mi sono convinto. Siamo partiti bene, la strada è lunga. Ma sono orgoglioso dei ragazzi che stanno dando tanto. Stadio pieno? Mi manca. L’ho già detto, per me il calcio senza tifosi… Avete capito, non è calcio. I tifosi sono una componente importante nel gioco, ti incitano e ti fanno tirare fuori qualcosa di più. Giocare in uno stadio vuoto non è calcio. In questo momento stiamo soffrendo a non avere tifosi in uno stadio che ci danno una mano”.

foto x lazio